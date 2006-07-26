Антикризова коаліція не вимагатиме заміни голови НБУ

Антикризова коаліція не порушує і не порушуватиме питання про заміну голови Національного банку України.

Як повідомляє персональний інформаційний сервер лідера Партії регіонів та антикризової коаліції Віктора ЯНУКОВИЧА, так В.ЯНУКОВИЧ прокоментував заяву народного депутата України, члена Партії регіонів Тараса ЧОРНОВОЛА про те, що начебто, Партія регіонів хотіла б змінити політику, яку проводить Національний банк, і допускає можливість заміни голови Національного банку.

В.ЯНУКОВИЧ, зокрема, сказав: "Антикризова коаліція не ставить і не буде ставити питання про заміну голови Національного банку". "Ми переконані, – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, – що кандидатура на посаду голови Нацбанку не буде розглядатися в рамках коаліційних домовленостей".

Лідер Партії регіонів висловив переконання в тому, що курс Національного банку в жодному випадку не повинен залежати від політичної кон`юнктури.

* * * Газета “Дело” (№181 від 25 липня ц. р.) написала, що представники Партії регіонів, «знаходячись за півкрока від влади, не виключають звільнення голови Нацбанку Володимира СТЕЛЬМАХА». Член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ в інтерв’ю «Делу» підтвердив, що дійсно, у «регіоналів» є особливі плани відносно курсової політики НБУ.

Також, за інформацією газети, Т.ЧОРНОВІЛ заявив: «На СТЕЛЬМАХА ми дивимося дуже погано, тому що одного разу він зробив ревальвацію гривні, яка сильно вдарила по економіці, причому він зробив це одномоментно і таємно. Я був автором ухвали про недовіру СТЕЛЬМАХУ за безпрецедентний удар по внутрішньому товаровиробнику, тепер ми хотіли б поміняти політику НБУ, але хто очолить Нацбанк, ми ще не визначилися».

Інший «регіонал» Михайло ЧЕЧЕТОВ підтвердив «Делу», що представники антикризової коаліції не задоволені головою НБУ В.СТЕЛЬМАХОМ, але кандидатів на цю посаду до закінчення формування Кабміну розглядати не будуть. За словами М.ЧЕЧЕТОВА, «поки йде формування Кабміну, я не втаємничений у переговори з приводу глави НБУ, але це питання вже почало розв`язуватися».