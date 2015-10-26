ЗМІ: На виборчій дільниці в Одесі виявили 20% недійсних бюлетенів

На дільниці №511274 в Одесі, при підрахунку голосів на виборах в облраду виявили велику кількість бюлетенів без печатки виборчої комісії.

Як повідомив «Думской» один із спостерігачів, таких бюлетенів, які за законом є недійсними, виявилося 20% від загального числа.

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«Така ситуація могла статися або через халатність членів комісії, які забули поставити печатки і не проконтролювали це при видачі бюлетенів виборцям, або це результат погано підготовленого вкидання», - зазначив наш співрозмовник.