ЗМІ: На виборчій дільниці в Одесі виявили 20% недійсних бюлетенів
07:32, 26 жовтня 2015Політика
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При підрахунку голосів на виборах в облраду виявили велику кількість бюлетенів без печатки.
На одній з виборчих дільниць Одеси виявили бюлетені без печаток / Фото УНІАН
На дільниці №511274 в Одесі, при підрахунку голосів на виборах в облраду виявили велику кількість бюлетенів без печатки виборчої комісії.
Як повідомив «Думской» один із спостерігачів, таких бюлетенів, які за законом є недійсними, виявилося 20% від загального числа.
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«Така ситуація могла статися або через халатність членів комісії, які забули поставити печатки і не проконтролювали це при видачі бюлетенів виборцям, або це результат погано підготовленого вкидання», - зазначив наш співрозмовник.
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