У львівський госпіталь для 47 виборців завезли 800 бюлетенів

Про це повідомили УНІАН у львівському представництві Комітету виборців України.

„На дільницю, яка розташована у госпіталі, завезено 800 бюлетенів, тоді як там зареєстровано лише 47 виборців. Даний факт зафіксовано”, - інформує КВУ.

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Також, у місті Винники спостерігачі від КВУ зафіксували на дільниці № 461965 (вул. Івана Франка 1), як в урни були кинуті контрольні листи без печаток. На місце виїхала міська ТВК. Дільниця на даний час закрита.