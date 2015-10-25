У львівський госпіталь для 47 виборців завезли 800 бюлетенів
12:39, 25 жовтня 2015Політика
245 0
У львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих у місті Винники, яке підпорядковане Личаківському району міста Львова, для зареєстрованих 47 виборців на дільницю завезли 800 бюлетенів.
УНІАН
Про це повідомили УНІАН у львівському представництві Комітету виборців України.
„На дільницю, яка розташована у госпіталі, завезено 800 бюлетенів, тоді як там зареєстровано лише 47 виборців. Даний факт зафіксовано”, - інформує КВУ.
Читайте такожЯценюк: Основна проблема - це підрахунок голосів
Також, у місті Винники спостерігачі від КВУ зафіксували на дільниці № 461965 (вул. Івана Франка 1), як в урни були кинуті контрольні листи без печаток. На місце виїхала міська ТВК. Дільниця на даний час закрита.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter