У Луцьку УКРОП тримає першість - дані паралельного підрахунку

11:47, 26 жовтня 2015
Політика
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Станом на 5.35 26 жовтня у Луцьку на паралельному підрахунку пораховано 95 відсотків бюлетенів. 

Фото: facebook.com/andriy.denysenko.75

Такі дані оприлюднила Волинська обласна регіональна парторганізація політичної партії «Українського Об’єднання Патріотів – УКРОП».

Дані по Луцьку до облради (опрацьовано 75 760 з 77 830 бюлетенів):

УКРОП –  34,74 %

ВО «Батьківщина» – 7,92 %

БПП «Солідарність» – 11,34  %

«Радикальна партія» Олега Ляшка –   4,95 %

«Наш край» – 2,31  %

ВО «Свобода» –   10,86 %

«Самопоміч» –  7,79 %

«Аграрна партія» –  0,97 %

Громадський рух «Народний контроль» – 7,83 %

«Громадянська позиція» –  2,21 %

Дані по Луцьку до міськради (опрацьовано 72 906 з 77 830 бюлетенів):

УКРОП –   30, 25 %

ВО «Батьківщина» – 7,43  %

БПП «Солідарність» – 16,33 %

«Радикальна партія Олега Ляшка»  –  5,93 %

Наш край –   1,5 %

ВО «Свобода» – 9,33  %

«Самопоміч» –   8,61 %

«Аграрна партія» –  0,61 %

Громадський рух «Народний контроль» – 6,42 %

«Громадянська позиція» –  2,37 %

Відповідно на виборах Луцького міського голови (опрацьовано  75 266  з 77 830 бюлетенів) результати такі:

БПП «Солідарність» – Микола Романюк –  38,6 %

УКРОП – Олександр Товстенюк – 32,1 %

ВО «Свобода» – Сергій Кудрявцев – 7,33

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