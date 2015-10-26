У Луцьку УКРОП тримає першість - дані паралельного підрахунку
Станом на 5.35 26 жовтня у Луцьку на паралельному підрахунку пораховано 95 відсотків бюлетенів.
Такі дані оприлюднила Волинська обласна регіональна парторганізація політичної партії «Українського Об’єднання Патріотів – УКРОП».
Дані по Луцьку до облради (опрацьовано 75 760 з 77 830 бюлетенів):
УКРОП – 34,74 %
ВО «Батьківщина» – 7,92 %
БПП «Солідарність» – 11,34 %
«Радикальна партія» Олега Ляшка – 4,95 %
«Наш край» – 2,31 %
ВО «Свобода» – 10,86 %
«Самопоміч» – 7,79 %
«Аграрна партія» – 0,97 %
Громадський рух «Народний контроль» – 7,83 %
«Громадянська позиція» – 2,21 %
Дані по Луцьку до міськради (опрацьовано 72 906 з 77 830 бюлетенів):
УКРОП – 30, 25 %
ВО «Батьківщина» – 7,43 %
БПП «Солідарність» – 16,33 %
«Радикальна партія Олега Ляшка» – 5,93 %
Наш край – 1,5 %
ВО «Свобода» – 9,33 %
«Самопоміч» – 8,61 %
«Аграрна партія» – 0,61 %
Громадський рух «Народний контроль» – 6,42 %
«Громадянська позиція» – 2,37 %
Відповідно на виборах Луцького міського голови (опрацьовано 75 266 з 77 830 бюлетенів) результати такі:
БПП «Солідарність» – Микола Романюк – 38,6 %
УКРОП – Олександр Товстенюк – 32,1 %
ВО «Свобода» – Сергій Кудрявцев – 7,33