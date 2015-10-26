У Луцьку УКРОП тримає першість - дані паралельного підрахунку

Такі дані оприлюднила Волинська обласна регіональна парторганізація політичної партії «Українського Об’єднання Патріотів – УКРОП».

Дані по Луцьку до облради (опрацьовано 75 760 з 77 830 бюлетенів):

УКРОП – 34,74 %

ВО «Батьківщина» – 7,92 %

БПП «Солідарність» – 11,34 %

«Радикальна партія» Олега Ляшка – 4,95 %

«Наш край» – 2,31 %

ВО «Свобода» – 10,86 %

«Самопоміч» – 7,79 %

«Аграрна партія» – 0,97 %

Громадський рух «Народний контроль» – 7,83 %

«Громадянська позиція» – 2,21 %

Дані по Луцьку до міськради (опрацьовано 72 906 з 77 830 бюлетенів):

УКРОП – 30, 25 %

ВО «Батьківщина» – 7,43 %

БПП «Солідарність» – 16,33 %

«Радикальна партія Олега Ляшка» – 5,93 %

Наш край – 1,5 %

ВО «Свобода» – 9,33 %

«Самопоміч» – 8,61 %

«Аграрна партія» – 0,61 %

Громадський рух «Народний контроль» – 6,42 %

«Громадянська позиція» – 2,37 %

Відповідно на виборах Луцького міського голови (опрацьовано 75 266 з 77 830 бюлетенів) результати такі:

БПП «Солідарність» – Микола Романюк – 38,6 %

УКРОП – Олександр Товстенюк – 32,1 %

ВО «Свобода» – Сергій Кудрявцев – 7,33