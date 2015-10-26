"Відродження" у Сумській області набирає більше 12% - керівник штабу партії

Про це заявив керівник штабу партії «Відродження» у Сумській області Олександр Будник.

«Такі результати свідчать про те, що ми від початку обрали правильну стратегію. Одним з найважливіших факторів у перемозі є те, що наш обласний список очолив Юрій Чмирь, колишній губернатор Сумської області. Це людина, яка реальними справами своїми довела, що регіон може розвиватися і бути успішним. Також у нас підібралася дуже сильна команда кандидатів у депутати. Це люди, які кожен в своєму регіоні – знакові, авторитетні і своїми справами довели, що партія «Відродження» - саме та політична сила, яка може змінити ситуацію в країні на краще», - заявив Олександр Будник.

Він наголосив, що команда «Відродження» у Сумах спрацювала надзвичайно ефективно, оскільки за 1,5 місяці рейтинг молодої політсили збільшили до 12%.

За словами Олександра Будника, найбільше порушень під час процесу голосування було зафіксовано спостерігачами з боку членів комісій, які, у більшості, свідомо порушували законодавство.

«Члени комісій свідомо йшли на порушення виборчого законодавства, значну кількість цих спроб ми упередили, багато з них задокументовано, складено відповідні акти, є відеофіксація, ми залучали журналістів для фіксування спроб порушення виборчого процесу. Наприклад, на одній з дільниць взагалі не було кабінок для голосування. Люди заповнювали бюлетені де завгодно. Ми все це зупинили, самі склали кабінки для голосування і воно почалося об 11 годині. Ми фіксували і спроби підкупу членів комісій у Сумах. У Сумській області були випадки видачі на руки по 5-6 бюлетенів, що свідчить про змову членів комісій на користь якогось конкретного кандидата», - заявив керівник штабу партії «Відродження» у Сумській області.