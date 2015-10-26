В армію не можна повертати "військових кухарів" – Тимчук

«...Не можу погодитися з позицією, що ми повинні повернутися до штату «військових кухарів». Мій аргумент – досвід і практика країн НАТО, передусім військові операції», - зазначив парламентарій.

За його словами, зараз наявна в Україні система аутсорсингу у сфері харчування військовослужбовців ще далека від того рівня, який існує в арміях країн НАТО. Але її необхідно розвивати і вдосконалювати. Послідовна робота в цьому напрямку призведе до появи в Україні продовольчих компаній, що відповідають всім запитам сучасної армії.

«У США та ж KBR теж не на дереві зросла: хотіли комерційні структури отримувати замовлення від оборонного відомства – вони щось робили для цього. Моя позиція: ми все одно прийдемо до цього, а тому треба зараз робити все, щоб цей перехід стався швидше», - заявив Дмитро Тимчук.

Нардеп підкреслив, що під час бойових операції в зоні АТО військовослужбовцям доводилося самим готувати собі їжу. Однак такий варіант можна розглядати лише як тимчасову міру.

«Дане рішення «тимчасове», воно не є стратегією в сфері забезпечення для армії в довгостроковій перспективі», - підкреслив військовий експерт.

Дмитро Тимчук також повідомив, що за підсумками зустрічі з представниками Проектного офісу реформ Міноборони було прийняте рішення провести круглий стіл, щоб обговорити варіанти продовольчого забезпечення військовослужбовців безпосередньо з учасниками ринку та експертами.

«Ми вирішили вчинити, як на мене, мудро. А саме – провести круглий стіл, посадивши за нього експертів (у тому числі західних), представників Проектного офісу реформ Міноборони, представників фірм, які зараз мають контракти з МО в рамках аутсорсингу, а також компаній, яким взагалі цікавий цей ринок і які хочуть на нього вийти. Послухаємо, як бачать ситуацію всі сторони, і які стратегії можуть запропонувати армії комерційні структури...», - заявив народний депутат.

Раніше народний депутат, полковник Юлій Мамчур заявив, що ключова проблема аутсорсингу продовольчого забезпечення армії полягає у небажанні Міноборони укладати довгострокові контракти на забезпечення військовослужбовців продуктами харчування. Це робить неможливим інвестиції в модернізацію і переобладнання армійських їдалень.

Як повідомлялося, експеримент з передачі організації харчування військовослужбовців з аутсорсингу керівникам військових частин зараз проводиться в Академії сухопутних військ у Львові та Одеській береговій базі ВМС. На думку експертів, відмова від стандартів НАТО і повернення до колишньої, ще радянської системи, призведе до цілої низки негативних наслідків. Зокрема, буде втрачений централізований контроль за якістю приготування та змістом їжі, з'явиться широкий простір для корупції, а державі доведеться виділити додатково кілька мільярдів гривень для закупівлі обладнання для їдалень.