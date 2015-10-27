СММ ОБСЄ відсторонила спостерігача за п'яну витівку в Сєвєродонецьку

Про це йдеться в повідомленні на сторінці місії в Facebook.

"Після інциденту з неналежною поведінкою одного зі спостерігачів в Сєвєродонецьку минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні вжила термінових заходів і у той же день і відсторонила цього співробітника", - сказано в ньому.

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СММ прийняла такі заходи, оскільки поведінка зазначеного спостерігача, "ймовірно, під дією алкоголю", була явним порушенням кодексу поведінки ОБСЄ.

"Непрофесійну поведінку, порушення кодексу і принципу неупередженості неприпустимі ні за яких обставин", - підкреслюється в повідомленні.

Водночас подробиць про суть інциденту місія не повідомляє.