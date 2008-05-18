Симоненко нагадує, що Ющенко рік тому виступав за приватизацію ОПЗ

Народний депутат України, лідер фракції комуністів Петро СИМОНЕНКО нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО рік тому виступав за приватизацію Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в Донецьку.

«Минулого року ЮЩЕНКО не підписував бюджет на 2007 рік, вимагаючи, щоб в Держпрограму приватизації було включено на приватизацію Одеський припортовий завод», - сказав П.СИМОНЕНКО і додав: «Це є фактом. Як і є фактом те, що він ( Президент України – УНІАН) зараз припиняє приватизацію заводу».

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що позиція КПУ залишається твердою і послідовною в цьому питанні: «Ми, комуністи, категорично проти приватизації».

«Там же 25 – 30% світового виробництва аміаку, це найбільше хімічне підприємство України з виробництва мінеральних добрив», - підсумував лідер українських комуністів.