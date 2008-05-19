БЮТ наполягає на зборах коаліції за участю Тимошенко та Яценюка

Фракція БЮТ у Верховній Раді України наполягає на проведенні сьогодні о 15.00 загальних зборів Коаліції демократичних сил за участю прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, на зборах пропонується розглянути ситуацію в країні, ситуацію в коаліції та стан виконання коаліційних домовленостей.

Також у БЮТ зазначають, що минулого тижня фракція БЮТ дотрималася обіцянки і у повному складі підтримала Закон „Про Кабінет Міністрів”, однак не дочекалася зустрічних кроків з боку партнерів, які, “не надали належної підтримки пакету антиінфляційних законів”.