БЮТ наполягає на зборах коаліції за участю Тимошенко та Яценюка
10:48, 19 травня 2008Політика
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Фракція не дочекалася зустрічних кроків
Фракція БЮТ у Верховній Раді України наполягає на проведенні сьогодні о 15.00 загальних зборів Коаліції демократичних сил за участю прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, на зборах пропонується розглянути ситуацію в країні, ситуацію в коаліції та стан виконання коаліційних домовленостей.
Також у БЮТ зазначають, що минулого тижня фракція БЮТ дотрималася обіцянки і у повному складі підтримала Закон „Про Кабінет Міністрів”, однак не дочекалася зустрічних кроків з боку партнерів, які, “не надали належної підтримки пакету антиінфляційних законів”.
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