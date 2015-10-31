СБУ та ГПУ анонсували спільну заяву щодо сьогоднішніх подій у Дніпропетровську

Сьогодні, 31 жовтня, о 12:30 планується спільна заява Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо подій у Дніпропетровську.

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"Коментар відбудеться біля центрального входу до Генпрокуратури", - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що Служба безпеки України та Генеральна прокуратура України проводять "широкомасштабну спецоперацію у Дніпропетровську", в якій задіяно понад 500 співробітників.