СБУ та ГПУ проводять "широкомасштабну спецоперацію" у Дніпропетровську, в якій задіяно понад 500 співробітників

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська на Facebook.

"СБУ та ГПУ проводять широкомасштабну спецоперацію у Дніпропетровську! Задіяно більше 500 співробітників Служби. Подробиці за декілька годин. Жодної політики!" – написала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала лідера партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадія Корбана.

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За інформацією прес-служби обласної організації партії “УКРОП”, наразі проводяться обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана та Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради «УКРОП» Бориса Філатова.

«У членів партії масові обшуки. По офісах, партнерах. Корбана затримала СБУ і повезла в невідомому напрямку», – повідомив Філатов у Facebook.

За його словами, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не пред'явили будь-яких документів та не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.