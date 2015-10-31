СБУ та ГПУ не затримали, а викрали Корбана – адвокат

Таку думку висловив у суботу, 31 жовтня, адвокат затриманого В'ячеслав Кудінов на прес-конференції в інформагентстві «Мост-Днепр» у Дніпропетровську.

«На сьогоднішній момент ми можемо говорити про те, що людини просто немає. Ніхто не знає, де він (Корбан – Авт.). Обшуки в Дніпропетровську за попередньою інформацією санкціоновані суддею з Чернігова. Яким чином суддя в Чернігові санкціонує обшуки в Дніпропетровську? Найбільш явне з порушень законодавства при затриманні Геннадія Корбана в його ж квартирі – порушення права на захист. На даний момент з Корбаном немає адвоката, який представляє його інтереси», – повідомив юрист.

Своєю чергою, другий адвокат Євген Пашко розповів, що вранці намагався потрапити в квартиру Корбана. «Проте будинок повністю оточили озброєні люди і навіть на поріг мене не пустили», – сказав він.

При цьому адвокат підкреслив, що вони не мають інформації щодо місцезнаходження Корбана, тому звернулися до СБУ та обласної прокуратури із заявою – за підписом народного депутата Філатова – про зникнення людини. «В СБУ заяву прийняли, а з прокуратури в грубій формі вигнали і заяву таку не прийняли», – сказав він.

Він також звернув увагу на те, що кримінально-процесуальний процес грубим чином порушується ще й тим, що понятих, присутніх при обшуку, привезли з іншої області самі ж силовики, що не гарантує незалежності таких понятих.

Він також вважає, що найголовнішим порушенням є порушення права на захист.

За інформацією юристів Корбана, його затримали без складання протоколу, що фактично можна класифікувати не як затримання, а як викрадення. За словами адвокатів, оскільки дії щодо Корбана «проводяться з порушеннями, то вважаються незаконними і не можуть бути в подальшому використані як докази».

Крім того, адвокат Євген Пашко висловив думку, що одним з мотивів затримання Корбана могло бути бажання чинити тиск на Борисова Філатова пере другим туром виборів мера Дніпропетровська.

«Я думаю, що таким шляхом наша правоохоронна система на чолі з керівництвом країни чинити тиск на Філатова, який вийшов у другий тур виборів, намагаючись очорнити таким шляхом його в очах наших жителів і прив'язати до криміналу. Усім ясно що, у другому турі Борис Філатов вийде переможцем, але комусь це невигідно», – повідомив адвокат.

Нагадаємо, вранці в суботу, 31 жовтня, в ЗМІ з'явилася інформація про затримання лідера партії УКРОП Геннадія Корбана в його власній квартирі. Пізніше СБУ та Генпрокуратура оголосили, що в Дніпропетровську проводиться спецоперація в рамках розслідування діяльності організованого злочинного угруповання, в якій задіяно понад 500 співробітників силових відомств. Силовики також повідомили, що Корбану офіційних звинувачень за фактами правопорушень не висувалось.