Азаров звинувачує уряди Тимошенко і Єханурова

Народний депутат України, голова парламентського Бюджетного комітету Микола АЗАРОВ звинувачує уряди Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЄХАНУРОВА у тому, що вони «створили немислимо пільгові умови для імпортерів і підірвали експортний потенціал країни».

Про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді України перед голосуванням по допрацьованому проекту постанови Верховної Ради України «Про Основні напрями бюджетної політики на 2007 рік». Текст виступу розміщено на офіційному сайті Партії регіонів.

М.АЗАРОВ підкреслив, що сьогодні парламент, не затвердивши звіт уряду про виконання державного бюджету за 2005 рік, дав негативну оцінку не тільки діяльності певних складів Кабінету Міністрів, але і в цілому бюджетній політиці, сформованій в 2005 році і продовженій в 2006 році. «Треба прямо сказати, що це була провальна політика, від якої країну потрібно негайно рятувати», - заявив представник Партії регіонів.

За його словами, в проекті Бюджетної резолюції «ми запропонували покласти край імпортній залежності країни і повернути до життя осмислену політику реалізації стратегічних національних інтересів, політику економічного ривка».

Як заявив М.АЗАРОВ, «саме уряди ТИМОШЕНКО і ЄХАНУРОВА створили немислимо пільгові умови для імпортерів і підірвали експортний потенціал країни, викинули з конкурентної боротьби вітчизняних виробників». За його даними, середній рівень митної вартості на деякі групи товарів у 2005 році порівняно з 2004 роком був зменшений в 53 рази, в 110 разів, але при цьому товари для споживачів дешевшими не стали. «Тобто імпортерам дозволили нажитися за рахунок державної скарбниці, за рахунок українських споживачів і за рахунок згортання власного виробництва. Так, абсолютне падіння в харчовій промисловості досягло 10%. У легкій промисловості – 2,2%. Частка легкої промисловості у валовому внутрішньому продукті скоротилася до грані існування галузі як такої – до 1%», - заявив М.АЗАРОВ.

За його словами, «об`єктивні експерти» не могли не помітити, що фіскальний наступ на бізнес урядів Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЄЕХАНУРОВА призвів до того, що обсяги операцій українського бізнесу через офшорні зони зросли в 1,6 раза в 2005 році і в 2,4 раза - в 2006 році. В 2005 році «невідомо на яких підставах і за яким «списком» підприємствам було списано 6,671 млрд. грн. податкових боргів. 70% рішень уряду з використання коштів спецфонду були прийняті з порушенням бюджетного законодавства, при цьому дві третини коштів було профінансовано в листопаді-грудні, коли організувати прозорі, добросовісні тендерні процедури фізично неможливо», - заявив голова Бюджетного комітету.

«Об`єктивні експерти знають, що складно уявити схему, яка несла б більші корупційні ризики і більшу неконкурентність», - заявив М.АЗАРОВ.