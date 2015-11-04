Рада розгляне законопроект про систему іномовлення України (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному засідання парламенту.

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Також планується розгляд законопроектів, якими вносяться зміни до Митного та Податкового кодексів щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод.

Крім того, парламент планує ратифікувати ряд угод та протоколів з іноземними державами, зокрема щодо повітряних перевезень та про повітряні сполучення із США, ОАЕ, Чорногорією.

Передбачається і ратифікація протоколу між урядами України та Таджикистану про вилучення окремих товарів з режиму вільної торгівлі.