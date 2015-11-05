Фракція "Самопоміч" сьогодні розгляне питання про участь в коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв підтвердив, що сьогодні ввечері планується засідання фракції.

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Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Єгор Соболєв заявив, що сьогодні фракція "Самопоміч" обговорить його пропозицію про перехід в опозицію.

Як вважає депутат, в опозицію необхідно переходити тоді, коли немає справжньої співпраці всередині коаліції.

"І коли твої найбільші за розміром партнери по коаліції фактично мають спільне голосування з Опозиційним блоком, спільні цілі з Опозиційним блоком, спільні бізнеси з Опозиційним блоком. І це заважає всьому, насамперед ефективній боротьбі з корупцією", - сказав він.