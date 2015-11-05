"Самопоміч" поки не збирається виходити з коаліції - віце-спікер ВР

Про це в коментарі Українській правді заявила віце-спікер і член фракції "Самопоміч" Оксана Сироїд після засідання фракції в середу ввечері.

"Насправді ці речі ми на фракції обговорюємо постійно, тому що люди задають ці питання. Люди часто запитують нас, чому ми залишаємося в коаліції, чому ми не хочемо виходити з коаліції і тому це питання ми маємо регулярно. Те, що Єгор (Соболєв - ред.) Сьогодні озвучив, воно завжди актуально", - зазначила вона.

Сироід зазначила, що засідання фракції "Самопоміч" в четвер буде присвячено зокрема цьому питанню також.

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"Рівень можливості виходу з коаліції не підвищився і не понизився, він є таким, як і був, всі ті ж самі питання залишаються. Ми не хочемо виходу з коаліції, бо ми розуміємо, що це небезпека для держави в цілому і робимо все, щоб залишитися", - підкреслила віце-спікер.

"Наша фракція жива і є речі, які обурюють і обговорюються. Вони виникають час від часу і зараз просто вони виникають частіше, бо є принципові рішення і ми шукаємо згоди всередині коаліції, і , на жаль, дуже часто цієї згоди не знаходимо", - зазначила Сироїд.

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На уточнення, чи залишається "Самопоміч" в коаліції, вона відповіла: "Так".

За даними "Української правди", на засіданні "Самопомочі" в середу ввечері члени фракції обговорювали можливий вихід з коаліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що 5 листопада фракція "Самопоміч" проведе переговори щодо переходу політсили в опозицію.