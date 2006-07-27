Симоненко наполягає на вилученні положення про НАТО

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО наполягає на вилученні з проекту Універсалу національної єдності положення про приєднання до плану щодо членства України в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході другої частини круглого столу національного примирення.

П.СИМОНЕНКО наголошує на необхідності вирішувати питання членства в НАТО лише на загальноукраїнському референдумі і вважає неприпустимим витрати державних коштів на проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо того, що таке НАТО.