Гройсман: дострокові вибори Ради - це прямий шлях до дестабілізації політичної ситуації

Про це заявив голова ВР Володимир Гройсман в інтерв'ю газеті "Дзеркало тижня".Говорячи про роботу коаліції, він відзначив: "Є коаліційна угода. А що ще може об'єднувати політичні сили? Тільки цінності, спільний план дій і прийняття спільної відповідальності. За країну".

Читайте такожПорошенко пообіцяв зробити все, щоб Україна отримала безвізовий режим з ЄСГройсман відзначив, що "кожен із депутатів розуміє, що вибори у цій ситуації – прямий шлях до дестабілізації політичної ситуації в країні".

На питання про те, що багато політичних сил думають, що вибори дадуть їм можливість збільшити свої представництва в парламенті, Гройсман відповів: "Це російський сценарій. Як би не було війни, безумовно, вибори - це шлях до стабілізації. Зараз - ні".

"Тим більше в нинішніх умовах. Адже у коаліції ще є резерви. Незважаючи на те, що зараз поки що ніхто не взяв на себе функції її координатора. Зараз черга Юлії Володимирівни, але вона поки що відмовляється від цієї ролі. Поки що. Нам найближчим часом потрібно проголосувати найважливіші закони, здатні відкрити двері, за які ми так довго боролися. Залишилося тільки підштовхнути, та їдь в Європу без візи", - сказав він.