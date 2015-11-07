Гройсман: закон про держслужбу повинен бути прийнятий парламентом

Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман в інтерв'ю газеті "Дзеркало тижня". ідповідаючи на питання, «Чи не стане закон розмінною монетою триваючих ц коаліції політичних ігор?», Гройсман заявив: «Закон має бути ухвалений і ніякої монетою не стане».

Читайте такожГройсман закликає депутатів 10 листопада ухвалити рішення про вибори у Маріуполі та Красноармійську«Для мене є речі, які неможливо розміняти за жодних обставин», - сказав він.

За його словами, після децентралізації «держслужба і зміна системи державного управління - це друга ключова для мене історія».

«Я прийшов сюди провести реформи. Навіть якщо це комусь не зовсім помітно. А децентралізація влади та реформа державної служби - головні інструменти для повного реформування системи держави і включення в неї абсолютно інших європейських цивілізованих механізмів», - пояснив Володимир Гройсман. При цьому від відзначив: «Ось вони саме й почнуть ламати хребет старої системи зсередини».

Володимир Гройсман запевняє, що президент Петро Порошенко на сьогодні підтримує цей закон: «Про це він сказав мені особисто».