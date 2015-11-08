Адвокати нічого не знають про місцезнаходження Лукаш

Захисту екс-міністра юстиції України Олени Лукаш не відомо, чи перебуває вона досі в СІЗО СБУ, адвокати третій день не можуть зв'язатися зі своєю підзахисною.

Про це у коментарі телеканалу "112 Україна" повідомив захисник Лукаш Юрій Іващенко.

Читайте такожЗаставу за Лукаш в 5 мільйонів гривень вніс нардеп Новинський

Адвокат зазначив, що захист не може поки звернутися до якої-небудь міжнародної інстанції для захисту прав підзахисної, оскільки не отримано ще жодного вмотивованого письмового пояснення або заяви, що саме відбувається.

"Я як захисник не можу зустрітися зі своєю підзахисною майже третій день. Ми не знаємо, що відбувається, чи проводяться з нею слідчі дії, чи перебуває вона взагалі на Аскольдовому провулку (адреса СІЗО СБУ)", - заявив Іващенко.

Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада заявила про затримання Лукаш, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, екс-міністр повернулася в Україну і була затримана в Києві. Датою її зникнення зазначено 28 липня 2015 року.

Читайте такожЗахист Лукаш оскаржить рішення суду про взяття її під варту

Прокуратура 5 листопада повідомила Лукаш про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Печерський районний суд Києва 6 листопада заарештував екс-міністра юстиції з можливістю внесення застави в 5,1 млн грн.

Того ж дня колишній перший заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов написав у Facebook, що народний депутат Вадим Новинський вже вніс заставу за Лукаш, проте вона продовжує перебувати в СІЗО.