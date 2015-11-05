Адвокат розповів подробиці затримання екс-міністра юстиції Лукаш
15:19, 05 листопада 2015Політика
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Адвокат екс-міністра юстиції Олени Лукаш Андрій Смирнов заявляє, що її було затримано 1,5 години тому.
Екс-міністр юстиції Олена Лукаш / Фото УНІАН
Як пише Українська правда, адвокат наразі перебуває на місці затримання Лукаш, однак відмовився його називати,
"Її затримали десь 1,5 години тому. Людину фактично викрали, бо мені невідомо, в якому напрямку відвезли мого клієнта, і де вона перебуває зараз", - сказав він.
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Смирнов додав, що викликав наряд поліції на місце події і чекає на них.
Виходячи з того, як зазначає видання, що адвокат приїхав на місце події швидко, можна припустити, що Лукаш була затримана в Києві.
Він також не сказав, чи перебувала Лукаш за кордоном до свого затримання.
Нагадаємо, про затримання Лукаш повідомили в СБУ.
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