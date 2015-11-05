Адвокат розповів подробиці затримання екс-міністра юстиції Лукаш

15:19, 05 листопада 2015
Політика
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Адвокат екс-міністра юстиції Олени Лукаш Андрій Смирнов заявляє, що її було затримано 1,5 години тому.

Фото УНИАН

Як пише Українська правда, адвокат наразі перебуває на місці затримання Лукаш, однак відмовився його називати, 

"Її затримали десь 1,5 години тому. Людину фактично викрали, бо мені невідомо, в якому напрямку відвезли мого клієнта, і де вона перебуває зараз", - сказав він.

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Смирнов додав, що викликав наряд поліції на місце події і чекає на них.

Виходячи з того, як зазначає видання, що адвокат приїхав на місце події швидко, можна припустити, що Лукаш була затримана в Києві.

Він також не сказав, чи перебувала Лукаш за кордоном до свого затримання.

Нагадаємо, про затримання Лукаш повідомили в СБУ.

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