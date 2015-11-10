Огнєвич пояснила своє рішення скласти депутатський мандат (відео)
11:51, 10 листопада 2015Політика
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Сьогодні в інтернеті з'явився відеозапис, як депутат від Радикальної партії Злата Огнєвич відмовилася від мандата.
Огнєвич сьогодні виступила в Раді / Фото УНІАН
Нардеп за трибуною парламенту пояснила такий крок тим, що вона не може працювати в умовах, які склалися в Раді.
Також вона у кулуарах Ради прокоментувала журналістам своє рішення, наголосивши, що вона не бачить сенсу у своєму депутатстві як представника культури.
Раніше УНІАН повідомляв, що нардеп від Радикальної партії Ляшка Злата Огнєвич заявила про добровільне складання мандата.
“Я йшла у парламент не по депутатський мандат і якісь привілеї. Я йшла як громадянин, який побачив новий шлях України. А зараз я бачу те, що коли немає культури, набагато легше керувати і маніпулювати народом", - сказала вона.
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