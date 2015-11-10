Злата Огнєвич заявила про складання депутатських повноважень
Народний депутат від Радикальної партії Злата Огнєвіч заявила про складення депутатських повноважень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона оголосила сьогодні з трибуни Верховної Ради.
“Я йшла до парламенту не за депутатським мандатом і якимись привілеями. Я йшла як громадянин, який побачив новий шлях України. А зараз я бачу те, що коли немає культури, набагато легше правити і маніпулювати народом”, - сказала Огнєвіч.
Вона зауважила, що за цих обставин вона, як культурний діяч, не бачить користі у своєму перебуванні в парламенті.
Читайте такожФракцію Ляшка можуть залишити ще вісім депутатів
“З об'єктивних причин сьогодні я складаю депутатські повноваження”, - заявила Огневіч.
Її слова частина сесійної зали зустріла оплесками.
Як повідомляв УНІАН, українська співачка Злата Огнєвіч балотувалася до Верховної Ради за списком Радикальної партії під № 4.
Огнєвіч - голова підкомітету з питань творчої діяльності, мистецтв, культурно-просвітницької політики Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності.