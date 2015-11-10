Злата Огнєвич заявила про складання депутатських повноважень

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона оголосила сьогодні з трибуни Верховної Ради.

“Я йшла до парламенту не за депутатським мандатом і якимись привілеями. Я йшла як громадянин, який побачив новий шлях України. А зараз я бачу те, що коли немає культури, набагато легше правити і маніпулювати народом”, - сказала Огнєвіч.

Вона зауважила, що за цих обставин вона, як культурний діяч, не бачить користі у своєму перебуванні в парламенті.

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“З об'єктивних причин сьогодні я складаю депутатські повноваження”, - заявила Огневіч.

Її слова частина сесійної зали зустріла оплесками.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Злата Огнєвіч балотувалася до Верховної Ради за списком Радикальної партії під № 4.

Огнєвіч - голова підкомітету з питань творчої діяльності, мистецтв, культурно-просвітницької політики Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності.