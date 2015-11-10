Рада прийняла "безвізовий" закон про арешт майна

За відповідний урядовий закон (№2540) проголосував 291 народний депутат з 371 зареєстрованого в сесійній залі.

Читайте такожКомітети нарешті узгодили пропозиції щодо "безвізового пакету" - Гройсман

Законом встановлюється, що арештом майна є тимчасове позбавлення за рішенням суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого є підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, якщо що воно придбане злочинним шляхом, є доходом від злочину, отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна застосовується щодо підозрюваного, обвинуваченого або засудженого.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, переробки, відчуження.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру за рішенням суду.

Підставою для арешту майна є наявність постанови суду.

Законом визначається, що не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача. Заборона використання житлового приміщення особами, які на законних підставах проживають у такому житлі, не допускається.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що після прийняття цього закону потрібно отримати юридичний висновок Євросоюзу. "Якщо відповідно до цього юридичного висновку станеться так, що закон, який щойно прийнятий, не приймається Європейською комісією як такий, який відповідає європейському законодавству, то або президент України внесе відповідні пропозиції до парламенту, або ми переголосуємо цей законопроект з метою отримання безвізового режиму", - зазначив прем'єр .

У свою чергу спікер парламенту Володимир Гройсман зазначив, що якщо в законі не буде необхідних норм, то він буде переглянутий так, щоб відповідав європейським директивам.