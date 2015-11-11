Прес-конференція: Підсумки місцевих виборів для партії "УКРОП" (подію завершено)

Прес-конференція представників «Українського об'єднання патріотів - УКРОП», під час якої будуть підведені підсумки місцевих виборів для партії і оголошена стратегія дій депутатів від УКРОПу і можливості політичних союзів фракцій «Українське об'єднання патріотів» у місцевих радах усіх рівнів.

Крім того, будуть оприлюднені політичні завдання партії в міжвиборчий період, серед яких - напрацювання зваженого, реалістичного і мирного плану перезавантаження держави. УКРОП оголошує про початок перехідного періоду до нової держави і закликає всі демократичні сили та громадських активістів приєднатися до перезавантаження всіх гілок влади і сфер життя країни, оскільки влада не впоралася з цим завданням.

Учасники: Денис Борисенко, член політради УКРОПу, керівник секретаріату партії, Віталій Купрій, народний депутат України, один з лідерів УКРОПу, Андрій Денисенко, народний депутат України, член політради УКРОПу.