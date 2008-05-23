Клюєв радить коаліції або визнати розпад, або наступити на горло

Народний депутат України, один з лідерів Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ упевнений, що тільки політичний компроміс дасть змогу Україні вийти з економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КЛЮЄВ сказав в інтерв`ю журналістам.

За його словами, не “факт, що дострокові вибори вирішать ситуацію». Він вважає, що учасники коаліції повинні “або формально визнати її розпад, або, наступивши на горло власним амбіціям, почати працювати».

А.КЛЮЄВ сказав, що «протистояння Президента України Віктора ЮЩЕНКА та уряду загнало суспільство в глухий кут». За його словами, політична невизначеність «тільки підхльоснула інфляцію». Він зазначив, що з початку року життя кожного українця «подорожчало майже на чверть порівняно з таким же періодом минулого року».

Як сказав А.КЛЮЄВ, більшість громадян дуже сильно постраждає від інфляції, оскільки реально витрачають на харчування не 55% свого бюджету, як враховує в своїх розрахунках держкомстат, а до 80%. «А продукти харчування подорожчали найсильніше – на 20,4%, що в 20 разів вище, ніж аналогічний показник минулого року», - сказав депутат.

А.КЛЮЄВ зазначив, що «до розкручування інфляційного маховика» призвело також те, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО, збільшивши соціальні виплати, не змінив показник інфляції. «При цьому не було збільшено розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, який визначає всі соціальні гарантії – мінімальну пенсію, соціальну допомогу, стипендії», - додав він.

Колишній віце-прем`єр-міністр назвав «голими деклараціями» заяви уряду про наявність антиінфляційних заходів. За його словами, заяви Ю.ТИМОШЕНКО про те, що теперішній показник інфляції сформовано за рахунок зростання цін на овочі, «абсолютно некомпетентні», оскільки питома вага овочів у споживацькому кошику становить менш як 5% і не може суттєво впливати на загальне зростання споживчих цін.

А.КЛЮЄВ також вважає безпідставними виправдання представників уряду, які посилаються або на світові тенденції, або на місцеву владу. Він сказав, що зростання цін в Україні «у 6-10 разів вище, ніж у європейських країнах, і вдвічі вище, аніж у Росії». Він вважає, що «спроби уряду адміністративно знизити торговельні надбавки нічого не дадуть». «Навпаки, адміністративні заходи можуть зумовити дефіцит продуктів харчування», - додав депутат.

На думку А.КЛЮЄВА, тільки “системні кроки можуть вивести економіку з кризи». За його словами, «вся економічна інфраструктура повинна бути націлена на інвестиції в основний капітал, тоді грошові потоки будуть зорієнтовані на зростання товарної пропозиції, яка стимулюватиме зниження інфляції».

А.КЛЮЄВ сказав, що потрібні структурні реформи, активне зниження енергомісткості виробництва. За його словами, це завдання, які виконати “дуже складно». «Для цього потрібна злагоджена робота всіх гілок влади та політична стабільність», - зазначив він.

А.КЛЮЄВ нагадав, що в січні-квітні інфляція становила 13,1%, і це тим часом, як Кабінет Міністрів України рід час розроблення держбюджету-2008 заклав показники інфляції на рівні 9,6%. Він наголосив, що уряд повинен невідкладно внести для розгляду у Верховну Раду України зміни до бюджету на поточний рік виходячи з реальних показників, які склалися на сьогодні.