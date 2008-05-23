Луценко дає зрозуміти, що Медведько юридично неграмотний?

Громадянський рух «Народна самооборона» заявляє про політичний підтекст порушення Генеральної прокуратурою кримінальної справи проти одного з лідерів руху Давида ЖВАНІЇ.

Про це йдеться у поширеній сьогодні заяві “Народної самооборони”.

“Повідомлення Генеральної прокуратури України про порушення кримінальної справи за фактом підробки і використання свідомо підроблених документів за ч.2, 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, на основі яких народному депутату України Д.ЖВАНІЇ було видано посвідчення про громадянство України, не витримують ніякої критики на основі діючого в Україні кримінального законодавства”, йдеться у заяві.

Зокрема, “Народна самооборона” вказує на те, що ст. 358 передбачена в Кримінальному кодексі, який прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року, а посвідка на постійне проживання народному депутату України Д.ЖВАНІЇ була видана у 1997 році. “А на той час в Україні діяв Кримінальний кодекс України за редакцією 1961 року. Виходячи з положень законодавства України, що закон не має зворотної сили, Генеральна прокуратура України мала б порушити кримінальну справу по ст.194 Кримінального кодексу за редакцією 1961 року”, зазначає “Народна самооборона”.

Водночас “Народна самооборона” наголошує, що згідно з цією статтею передбачено максимальне покарання до 5-ти років позбавлення волі, а згідно зі статтею 48 Кримінального кодексу за реакцією 1961 року, давність притягнення до кримінальної відповідальності становить 5 років. Цей термін минув у 2003 році, а термін притягнення до кримінальної відповідальності (за статтею 358 Кримінального кодексу за редакцією 2001 року) за строком давності складає всього 3-и роки та закінчився у 2000 році.

“Народна самооборона” також наполягає, що дії, що інкримінуються за статтею 194 кримінального кодексу 1961 року та за статтею 358 Кодексу 2001 року не є тяжкими злочинами. “Тільки за роки незалежності, починаючи з 1991 року, в Україні було 17 амністій, які звільнили від покарання всіх, хто скоїв нетяжкий злочин. Даний приклад ще раз вказує на політичний підтекст порушеної кримінальної справи проти Д.ЖВАНІЇ, і свавілля, яке чиниться з боку Генеральної прокуратури під тиском Секретаріату Президента України”, – заявляє “Народна самооборона”.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури порушено кримінальну справу проти Д.ЖВАНІЇ за фактами підроблення документів.

Згідно з повідомленням Генпрокуратури, справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 358 Кримінального кодексу України, за фактами підроблення та використання завідомо підроблених документів, на підставі яких управлінням ВІР (віз і реєстрацій) ГУМВС України у м. Києві видано завідомо неправдиву посвідку на постійне проживання в Україні одному із народних депутатів України, а колишнім Радянським судом м. Києва винесено рішення, на підставі якого вказаній особі незаконно надано громадянство України та видано паспорт громадянина України.

Досудове слідство у справі проводиться Генеральною прокуратурою України.

Раніше генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО звернувся до Святошинського райсуду Києва із заявою про скасування рішень, що дозволили народному депутату Д.ЖВАНІЇ одержати свого часу українське громадянство.

Суть претензій прокуратури полягає суперечності даних щодо часових періодів перебування й проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.

Водночас О.МЕДВЕДЬКО зазначає, що "Генеральній прокуратурі стало відомо про рішення Радянського районного суду Києва 15 травня 2008 року тільки після надходження звернення заступника глави Секретаріату Президента – уповноваженого Президента з питань контролю за діяльністю СБУ Ігоря ПУКШИНА від 15 травня 2008 року".