У Єдиному Центрі натякають, що БЮТ намагається продати дірку від бублика

Народний депутат України, член політичної партії “Єдиний Центр” Михайло ПОЛЯНЧИЧ вважає, що пропозиція від БЮТ щодо обміну конституційних змін на посаду голови ФДМ – прямий доказ того, що Конституція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО приречена на існування лише у віртуальному вимірі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Єдиного Центру”.

«Як можна обмінювати те, чого, можливо, і немає? Ніхто ж цю Конституцію в очі не бачив. А якщо вона і є, то ціна цього «документа» очевидна – один ПОРТНОВ», – сказав М.ПОЛЯНЧИЧ.

Він також зауважив, що останнім часом у діях українських можновладців превалює система роботи в режимі політичних торгів. «Угоди політичного бартеру стають вже звичайною справою. Ми вам дострокові вибори, а ви нам Конституцію парламентської республіки, ми вам Конституцію парламентської республіки, а ви нам А.ПОРТНОВА. Це не лише зводить нанівець авторитет політиків і політичних сил, які вони представляють, а й здорово підриває основи українського парламентаризму», – переконаний депутат.

«Із цією практикою потрібно завершувати. Інакше від того, за що так бореться БЮТ – сильний український парламент, мало що залишиться. Через нескінченні аукціони в уряді та Верховній Раді в політиків просто не буде часу займатися вирішенням державних проблем» додав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО повідомив, що фракція БЮТ готова тимчасово відкласти розгляд питання про створення конституційної комісії у Верховній Раді в обмін на терміновий розгляд питання щодо зміни керівництва Фонду державного майна України.

В той же час, за його словами, фракція НУ-НС висуває як ультиматум не тільки зняття питання щодо ТСК, а й зняття кандидатури Андрія ПОРТНОВА на посаду голови ФДМУ та оприлюднення нової кандидатури.

«Ми погоджуємося зняти питання по ТСК, але не допустимо ревізії своїх кандидатур», - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО зазначив, що НУ-НС не хоче навіть розглядати питання про звільнення з посади голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО до того, поки не буде названа нова кандидатура від БЮТ. «Але ми ПОРТНОВА міняти не будемо», - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО наголосив, що взагалі відмовитися віл створення конституційної комісії фракція БЮТ не готова, але відтермінувати це питання на деякий час можливо.