В Кременчуці мером обрано лідера партії "Поруч" Малецького

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

За інформацією, яку організація отримала від міської виборчої комісії, Малецький отримав 32684 голоси (67,28%). У той же час за його опонента від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Віктора Калашника проголосувало 15897 виборців (32,72%).

Таким чином, мером Кременчука обрано Малецького.

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Усього в голосування взяло участь 53748, або 31,69% з 169605 виборців міста.

За даними ЦВК, за результатами першого туру виборів 25 жовтня Малецький отримав 15798 (21,4%) голосів, а Калашник - 10385 (14,1%).

Обидва основних кандидати вже працюють у мерії Кременчука: Калашник - першим заступником мера, а Малецький - заступником.

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