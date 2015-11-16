В Кременчуці мером обрано лідера партії "Поруч" Малецького
Переможцем у виборчих перегонах у Кременчуці (Полтавська область) став Віталій Малецький, що балотувався від своєї партії "Поруч".
Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
За інформацією, яку організація отримала від міської виборчої комісії, Малецький отримав 32684 голоси (67,28%). У той же час за його опонента від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Віктора Калашника проголосувало 15897 виборців (32,72%).
Таким чином, мером Кременчука обрано Малецького.
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Усього в голосування взяло участь 53748, або 31,69% з 169605 виборців міста.
За даними ЦВК, за результатами першого туру виборів 25 жовтня Малецький отримав 15798 (21,4%) голосів, а Калашник - 10385 (14,1%).
Обидва основних кандидати вже працюють у мерії Кременчука: Калашник - першим заступником мера, а Малецький - заступником.
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