Чергове судове засідання у справі російських ГРУшників завершилося
Чергове засідання Голосіївського райсуду Києва з розгляду кримінального провадження проти російських спецпризначенців Євгена Єрофєєва та Олександра Александрова завершилось.
Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні суд продовжив вивчати докази, надані стороною обвинувачення, зокрема, серед цих доказів був опис речей, серед яких зброя та одяг, вилучені в обвинувачуваних під час затримання військовослужбовцями Збройних сил України.
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Також суддя зачитав результати ряду експертиз, проведених в рамках досудового слідства.
Крім того, на засіданні було продемонстровані відео, записані в ході допиту Александрова та Єрофєєва як після затримання, так і під час перебування їх у госпіталі.
На цих відеозаписах Александров та Єрофєєв визнають, що є військовослужбовцями збройних сил РФ та розповідають, яким чином потрапили в Україну, яке виконували завдання і за яких обставин були захоплені українськими військовими.
Наступне засідання розпочнеться о 14.30 23 листопада.
Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців, співробітників ГРУ РФ - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.
Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.
Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні ряду злочинів.