У СБУ розповіли, як РФ вплинула на відмову російських спецназівців визнати себе винними (відео)

Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає "112 Україна".

"Те, що вчора вони стали відмовлятися від цього - лише знак того, що з ними добре працюють представники дипломатичного корпусу Росії. Шкода, що вони не усвідомили, що головне – це істина, а істина в тому, що вони справді прийшли сюди, порушували закони України, скоювали злочини проти цілісності нації", - сказав Тандіт.

Він висловив надію, що український суд прийме справедливе рішення.

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"Звичайно ж, ці люди, які вчиняли злочини тут, їх звинувачують у вбивстві, будуть нести справедливе покарання", - додав він.