У СБУ розповіли, як РФ вплинула на відмову російських спецназівців визнати себе винними (відео)
11:40, 11 листопада 2015Суспільство
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Відмова російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва визнати себе винними - знак, що з ними "добре працюють" представники дипломатичного корпусу Росії.
REUTERS
Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає "112 Україна".
"Те, що вчора вони стали відмовлятися від цього - лише знак того, що з ними добре працюють представники дипломатичного корпусу Росії. Шкода, що вони не усвідомили, що головне – це істина, а істина в тому, що вони справді прийшли сюди, порушували закони України, скоювали злочини проти цілісності нації", - сказав Тандіт.
Він висловив надію, що український суд прийме справедливе рішення.
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"Звичайно ж, ці люди, які вчиняли злочини тут, їх звинувачують у вбивстві, будуть нести справедливе покарання", - додав він.
Нагадаємо, вчора російські спецназівці Олександр Александров Євген Єрофєєв заявили, що не визнають своєї провини за жодним з висунутих їм військовими прокурорами звинувачень.
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