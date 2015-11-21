Яценюк пропонує видати книгу спогадів про Євромайдан

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це він сказав сьогодні на зустрічі з учасниками Євромайдану, постраждалими під час подій зими 2013-2014 років.

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У зустрічі взяли участь віце-прем`єр-міністр – міністр культури В`ячеслав Кириленко, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр юстиції України Павло Петренко та представник Міністерства соціальної політики України.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять всіх загиблих за незалежність України.

«Пройшло багато часу, пройшло багато подій. І наша країна, і всі ми зіткнулися з дуже великими викликами після Майдану», - підкреслив Яценюк.

На його думку, сьогодні не можна сказати, що Майдан завершився.

«Майдан у нас кожен день. Майдан у нас в боротьбі за те, щоби Україна отримувала підтримку Заходу, щоб збирати гроші на зарплати, пенсії для військовослужбовців й будувати таку дискусію, яка є сьогодні між нами», - зауважив прем’єр.

«Ми всі повинні бути тільки по одну сторону», - наголосив Яценюк.

Він запропонував видати книгу спогадів про події Майдану.

«Реальних спогадів всіх тих, які зараз в цій залі, тих, кого зараз тут немає», - уточнив він.

Яценюк попросив Кириленка створити відповідну групу, щоб до наступної річниці Майдану видати історію «наших спільних спогадів».