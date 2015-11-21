Корбан у річницю Революції гідності: Проти захисників і патріотів запущено репресивний конвеєр

За його словами, він не стояв на Майданах ні в 2004, ні в 2013-2014 роках. «Я людина справи, і мене не цікавили сцени. В той момент я робив те, в чому вважаю себе ефективним: надавав фінансову, організаційну та юридичну допомогу тисячам звичайних людей. Мої адвокати, відомі з багатьох резонансних процесів, намагалися звільнити сотні протестантів, яким тоді безперервно виписували санкції – вдень і вночі», –повідомив лідер УКРОПу.

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Він підкреслив, що сьогодні, незважаючи на перемогу Майдану, відбуваються аналогічні процеси – запущено репресивний конвеєр проти захисників і патріотів України.

Політик вважає, що Революція гідності стала початком війни за незалежність України від Російської імперії, але більшість нинішніх політиків, які виявилися у владі, «не мають нічого спільного з цілями, які висував Майдан». «Вони – класичні «серфінгісти», які за допомогою дошки скочили на патріотичну хвилю. Люди, які прийшли до влади в період боротьби за незалежність країни повинні були, перш за все: об'єднати регіональні еліти, запустити соціальні ліфти, створити професійну армію, провести модернізацію країни. Ну і, звичайно ж, - перебудувати правоохоронну систему і створити незалежну ні від кого третю владу – судову. Замість цього ми маємо те, що маємо», – констатував Корбан.

Він поділився спогадами, як разом із Борисом Філатовим, який переміг на останніх виборах мера Дніпропетровська, під час Майдану транслювали на рекламних екранах своїх торгових центрів у Дніпропетровську «5 канал» – «як символ правди і об'єктивності в епіцентрі політичного впливу Партії регіонів».

«Я пам'ятаю, як в один з тих днів, коли на дворі стояв 20-градусний мороз, Вілкул дав команду відключити електроенергію у всіх наших будівлях, піддав людей небезпеці і фактично розморозив системи опалення. При цьому він ініціював проти нас кримінальне переслідування в одному з районних судів Дніпропетровська», - написав Корбан.

Він з жалем зазначив, що зараз спіраль історії повторюється. «І тільки від нас залежить, чи зможемо ми створити парадокс, який дозволить зробити квантовий стрибок, щоб змінити хід історії України. І тоді країна нарешті займе своє унікальне місце в сучасному цивілізованому світі», - резюмував лідер УКРОПу.