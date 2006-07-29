Янукович вимагає від Ющенка гарантій

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від Віктора ЮЩЕНКА гарантій внесення його кандидатури на пост прем’єра в обмін на підписання пункту про виконання плану дій Україна-НАТО в Універсалі національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам в Одесі повідомив один з учасників «круглого столу», лідер парламентської фракції Соцпартії Василь ЦУШКО.

За його словами, останнє з приводу чого велись суперечки на «круглому столі» це питання НАТО, а саме пункт про виконання плану дій щодо вступу України до НАТО.

В.ЦУШКО зазначив, що саме цей пункт викликав дискусію: «залишати слова про план дій чи не залишати». Він сказав, що суперечка виникла через те, що «немає конкретної відповіді: дайте гарантію, що ви (Президент України В.ЮЩЕНКО – УНІАН) подаєте прем’єр-міністра ЯНУКОВИЧА, ми тоді підписуємо це формулювання. Якщо ми йдемо на вибори (дострокові парламентські – УНІАН), то тоді ми (Партія регіонів – УНІАН) не будемо підписувати, оскільки ми виступали проти НАТО».

За словами лідера фракції СПУ, саме таку аргументацію наводить Партія регіонів.

Натомість В.ЮЩЕНКО виступає за те, щоб Партія регіонів спочатку підписала в Універсалі пункт щодо НАТО і тоді він буде готовий внести кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на пост прем’єр-міністра.

В.ЦУШКО сказав, що після того, як це питання обговорювали протягом 3 годин, В.ЮЩЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ і спікер Олександр МОРОЗ вирішили провести засідання керівних органів партій і блоків, зокрема Партія регіонів вирішила провести засідання політради, і вже після цього приймати рішення.

В.ЦУШКО додав, що сьогодні приблизно після 14.00 мають оголосити, коли і де збираються учасники круглого столу і чи готові вони до підписання документа.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з п`ятниці на суботу, у ході засідання "круглого столу" у Секретаріаті Президента главі держави та лідерам політичних сил так і не вдалося підписати Універсал національної єдності.