В Єврокомісії не коментують рішення України закрити небо для авіакомпаній РФ

У Європейській комісії не коментують рішення України закрити свій повітряний простір для російських авіаційних компаній.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сказав речник Єврокомісії Александр Вінтерстайн (Alexander Winterstein).

"На даний момент у нас немає коментарів з цього приводу", - зазначив він.

Читайте такожКабмін заборонив транзитні польоти російських авіакомпаній через Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада, Кабінет міністрів України в рамках реалізації санкцій проти країни-агресора ввів цілковиту заборону на транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав: «Ми провели консультації, проаналізували свої нормативні акти, ми очікували, що Росія скасує свої рішення на заборону українським компаніям здійснювати польоти в Росію і через територію Росії, проте Росія, як завжди, не погодилась на законні умови української сторони. Саме тому уряд України прийняв рішення про введення заборони на всі транзитні польоти для всіх російських авіакомпаній через повітряний простір України, - сказав Яценюк. – Уряд дає доручення «Украероруху» згідно з нормами законодавства інформувати російську сторону про те, що російські авіакомпанії і російські літаки більше не мають права використовувати український авіаційний простір».

Яценюк також звернув увагу, що заборону для російських військових літаків і літаків, які здійснюють військові транзитні перевезення, уже введено.