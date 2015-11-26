В Раді створено об'єднання "Голос громади", співголовою якого є Тарута
10:29, 26 листопада 2015Політика
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У Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об'єднання "Голос громади".
В парламенті створено об'єднання "Голос громади" / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту оголосив голова ВР Володимир Гройсман.
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Він зазначив, що співголовами об'єднання є позафракційний депутат Сергій Тарута, депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Домбровський та депутат від "Самопомочі" Олексій Скрипник.
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