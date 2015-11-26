Міністр оборони затвердив план переходу армії на стандарти НАТО

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. "Мною затверджено План виконання основних заходів щодо переходу Збройних Сил України на стандарти НАТО, який містить конкретні заходи з чіткими термінами їх виконання на період до 2020 року", - написав Степан Полторак.

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За його словами, у ЗСУ вже впроваджено 115 стандартів НАТО, на основі яких розроблено 64 національні та військові керівні документи, розроблено перелік із 402 стандартів НАТО, які потребують першочергового впровадження.

"Сьогодні ми закладаємо нові амбітні цілі. Наша мета - побудувати таку Українську армію, яка відповідатиме кращим світовим зразкам, керуватиметься відповідними стандартами і процедурами та зможе виконати будь-яку задачу по захисту країни від агресора", - зазначив міністр оборони.