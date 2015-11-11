В Україні побудували артилерійський катер за стандартами НАТО - командувач ВМС ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу перед спуском на воду малого броньованого артилерійського катера "Гюрза-М".

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"Не зважаючи на те, що Україна перебуває у стані війни, в країні оголошено особливий період, ми вперше з нуля побудували на вітчизняному підприємстві малі броньовані артилерійські катери. До цього за 23 роки ми лише добудовували кораблі, що починали свою розбудову за часів колишнього Радянського Союзу", - сказав Сергій Гайдук.

Він зазначив, що однією з особливостей зазначеного проекту є те, що від проектування до виготовлення цього катера пройшов достатньо короткий термін.

"І найголовніше, що в нього закладено стандарти, які відповідають сучасним стандартам як НАТО, так і Європейського Союзу", - заявив віце-адмірал.

При цьому він зауважив, що, не зважаючи на недостатньо велику водотоннажність, є можливість застосування керованих ракет.

"Ми не зупиняємось на цій моделі. Я думаю, що ми залишаємо за собою перспективу доозброєння цього катера і в подальшому його модернізації та використання як в акваторіях морських, так і в акваторіях річкових нашої незалежної держави", - додав Сергій Гайдук.

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У свою чергу секретар РНБО Олександр Турчинов додав, що український флот найближчим часом отримає два таких катери: "Наші військові льотчики отримали модернізовані літаки, і вперше, протягом цих важких двох років війни наші військові моряки отримають два бойових кораблі, два катери, які мають потужну броню, сильне потужне бойове обладнання".

Як повідомлялося раніше, минулого тижня була підписана угода, згідно з якою українські БТРи виготовлятимуть у Таїланді.