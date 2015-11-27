У Дніпропетровську депутати від "Самопомочі" і "Опоблоку" намагалися зірвати присягу Філатова

Про це заявив нардеп Андрій Денисенко у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожФілатов склав присягу дніпропетровського міського голови

"Я був надзвичайно здивований і обурений поведінкою лідера обласної організації партії "Самопоміч" Артема Хмельникова. Ця людина спільно з Опоблоком і "Громадською силою" і іншими купленими Вілкулом регіоналами і місцевими діячами намагалися зірвати спочатку присягу Бориса Філатова як міського голови Дніпропетровська, а потім спільно з Опозиційним блоком депутати від "Самопомочі" встали - тут, прямо на очах всіх мас-медіа, дніпропетровців, активістів, народних депутатів, новообраних депутатів міської ради - і дозволили собі демарш - вийти із зали міськради, фактично зірвати установчу сесію і вибори секретаря міської ради", - заявив Денисенко.

Сьогодні депутати Самопомочі у міськраді Дніпра зрадили патріотичні сили, об'єднавшись з Опоблоком.Лідери партії мають вжити негайних дій з очищення від тих, хто ліг під ригів. Posted by Андрій Денисенко on 27 ноября 2015 г.

Також він нагадав про підримку УКРОПом кандидата від "Самопомочі" Милобога під час виборів у Кривому Розі, а також закликав керівництво "Самопомочі" вплинути на місцевих представників партії і не допустити утворення "ширки" з "Опоблоком".