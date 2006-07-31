Ющенко і Качинський обговорили ситуацію в Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Республіки Польща Лєх КАЧИНСЬКИЙ обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, телефонна розмова президентів відбулась сьогодні.

Під час розмови Президент України виклав своє бачення внутрішньополітичної ситуації в державі. В.ЮЩЕНКО також поінформував свого польського колегу про проведення загальнонаціонального круглого столу за участю представників парламенту та громадськості, ініційованого Президентом України задля вирішення парламентської кризи.

Глава Української держави наголосив, що розглядає Універсал національної єдності, який мають підписати парламентарії, як важливий крок на підтвердження незмінності зовнішнього та внутрішнього курсів України. Президент підкреслив, що бачить своє головне завдання у тому, щоб зберегти єдність країни і зробить все, щоб усі політичні сили, представлені в парламенті, об`єдналися навколо цієї ідеї.

Співрозмовники також обговорили двостороннє співробітництво України та Польщі. Йшлося, зокрема, про відновлення роботи консультаційного комітету Президентів двох країн.

Глави держав, крім того, торкнулися теми європейської та євроатлантичної інтеграції України. В цьому контексті Л.КАЧИНСЬКИЙ ще раз засвідчив, що Польща підтримує зусилля України в її євроатлантичному курсі.