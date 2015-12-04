"Треба визначитися: ми торгуємо з РФ чи захищаємося": Чубаров розповів про цілі енергоблокади Криму

Відповідаючи на запитання журналіста "Медузи", чи не думає він, що відключенням енергії активісти тільки погіршують кримчанам побутове життя, Чубаров зазначив, що блокада необхідна для того, щоб "змусити владу РФ свої обмежені ресурси спрямовувати не на війну, а на життя людей".

При цьому лідер Меджлісу наголосив, що електроенергії, яка виробляється в Криму, достатньо, щоб обслуговувати життєво важливі для людей об'єкти - лікарні, школи, дитячі сади; щоб люди почувалися комфортно.

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"Просто не потрібно направляти енергію до військових частин. Я читав повідомлення голови Євпаторії, що з необхідних 14 мегават їм спустили 11 мегават, з яких 5 йде на військові частини, на 0,4 лікарні, 3,5 йдуть на ЖКГ, та лише 1 мегават залишається на житловий сектор, чого явно недостатньо. На військових сягає аж 5 мегават! Нехай Росія визначиться у своїх пріоритетах", - обурився представник кримськотатарського народу.

Також він вважає, що наразі треба визначитися: "Ми торгуємо з Росією чи захищаємося всіма можливими способами? Потрібно відновлювати свою територіальну цілісність".

Крім того, говорячи про можливість забезпечення Криму енергією в достатньому обсязі з території материкової Росії, Чубаров зазначив, що це блеф.

"Ні, технічно це можливо, але при колосальних витратах і не так швидко", - підсумував Чубаров.

Раніше сьогодні Іслямов анонсував ще одну блокаду Криму і заявив про початок морської. "Між енергетичною та морською блокадою Криму буде ще одна блокада, і про неї скоро дізнаєтеся, зараз поки говорити не буду. Днями про неї дізнаєтеся", – зазначив координатор громадянської акції із блокади Криму.