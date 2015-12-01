Іслямов пообіцяв влаштувати "морську блокаду" Криму слідом за енергетичною (відео)

За його словами, учасники акції пообіцяли, що блокада окупованого Криму буде мати кілька стадій, передає "Открытая Россия".

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"Спочатку йде продовольча блокада, ми її зробили, далі йде енергетична блокада, ми теж її зробили, далі йде морська блокада, зараз ми будемо до неї приступати", - наголосив Іслямов.

При цьому він заявив, що учасники блокади "готові бути "терористами", але все одно вони повернуть Крим.

Раніше прикордонники заявили, що вживатимуть заходів для недопущення переміщення товарів морським транспортом в окуповану Росією Автономну Республіку Крим.