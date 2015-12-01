Іслямов пообіцяв влаштувати "морську блокаду" Криму слідом за енергетичною (відео)
11:48, 01 грудня 2015Політика
1995 0
Ленур Іслямов - основний координатор блокади Криму - пообіцяв "морську блокаду" півострова слідом за транспортною та енергетичною.
Іслямов пообіцяв новий спосіб блокади півострова / Фото УНІАН
За його словами, учасники акції пообіцяли, що блокада окупованого Криму буде мати кілька стадій, передає "Открытая Россия".
Читайте такожГПУ відкрила справу щодо китайського судна, яке протягує кабель з Росії до Криму (фото)
"Спочатку йде продовольча блокада, ми її зробили, далі йде енергетична блокада, ми теж її зробили, далі йде морська блокада, зараз ми будемо до неї приступати", - наголосив Іслямов.
При цьому він заявив, що учасники блокади "готові бути "терористами", але все одно вони повернуть Крим.
Раніше прикордонники заявили, що вживатимуть заходів для недопущення переміщення товарів морським транспортом в окуповану Росією Автономну Республіку Крим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter