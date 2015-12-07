Глава НАБ: інформація Саакашвілі про корупцію може бути підставою для відкриття справи

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро (НАБ) Артем Ситник. Директор НАБ зазначив, що в Одесі на антикорупційному форуму був присутній його перший заступник Гізо Углава.

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"Беззаперечно, наскільки мені відомо, там було оголошено дуже багато фактів. В принципі, повідомлення в засобах масової інформації, виступи на таких громадських заходах є однією із підстав для внесення даних в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань", - наголосив Ситник.

Як зазначив директор НАБ, за деякими озвученими в Одесі фактами Бюро вже має напрацювання. "Вони також будуть вноситись у реєстр, а з приводу результатів цього форуму - ми запланували нараду після обіду з моїм першим заступником", - додав він.

Ситник сказав, що буде розглянуто усю відповідну інформацію та сплановано подальшу реакцію.

Також він нагадав, що наразі у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є двоє прокурорів, і впродовж дня очікується призначення ще одного заступника керівника Антикорупційної прокуратури. У зв’язку з цим Ситник наголосив, що "ми не хочемо себе втопити відразу у величезній кількості проваджень, які ми можемо зараз внести".

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня голова Одеської обласной держадміністрації Михеил Саакашвілі заявив, що через корупційні схеми на держпідприємствах Україна щороку втрачає $5 млрд.