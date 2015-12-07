Глава НАБ: інформація Саакашвілі про корупцію може бути підставою для відкриття справи
Оприлюднена головою Одеської обласної держадміністрації Михеилом Саакашвілі інформація про корупцію на держпідприємствах може бути підставою для порушення кримінальної справи.
Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро (НАБ) Артем Ситник. Директор НАБ зазначив, що в Одесі на антикорупційному форуму був присутній його перший заступник Гізо Углава.
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"Беззаперечно, наскільки мені відомо, там було оголошено дуже багато фактів. В принципі, повідомлення в засобах масової інформації, виступи на таких громадських заходах є однією із підстав для внесення даних в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань", - наголосив Ситник.
Як зазначив директор НАБ, за деякими озвученими в Одесі фактами Бюро вже має напрацювання. "Вони також будуть вноситись у реєстр, а з приводу результатів цього форуму - ми запланували нараду після обіду з моїм першим заступником", - додав він.
Ситник сказав, що буде розглянуто усю відповідну інформацію та сплановано подальшу реакцію.
Також він нагадав, що наразі у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є двоє прокурорів, і впродовж дня очікується призначення ще одного заступника керівника Антикорупційної прокуратури. У зв’язку з цим Ситник наголосив, що "ми не хочемо себе втопити відразу у величезній кількості проваджень, які ми можемо зараз внести".
Як повідомляв УНІАН, 6 грудня голова Одеської обласной держадміністрації Михеил Саакашвілі заявив, що через корупційні схеми на держпідприємствах Україна щороку втрачає $5 млрд.