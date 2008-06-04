У «Єдиний Центр» вливається ще одна політична партія

Партія промисловців і підприємців України має намір влитися в партію «Єдиний центр».

Про це пише газета «Коммерсант-Украина» в № 92 від 4 червня 2008 року.

Зокрема, за словами голови Харківської обласної організації ПППУ Віктора ЛЕЩЕНКА, це питання розглядається на обласних і районних партійних конференціях і буде закріплено на з`їзді ПППУ 8 червня. Він зазначив, що партія "Єдиний центр" близька до ПППУ з ідеології. "Ми пропонуємо створити політичну силу з єдиною позицією, яка б об`єднала лівий і правий берег України", – сказав В.ЛЕЩЕНКО.

Як повідомив голова Херсонської обласної держадміністрації, член президії «Єдиного центру» Борис СІЛЕНКОВ, 4 червня у нього відбудеться зустріч з керівником Херсонської обласної організації ПППУ. "Ми обговорюватимемо питання стовідсоткового переходу політичної сили, яку він представляє, в новий політичний проект", - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

Як пише газета, схема можливого об`єднання партій поки що не ясна. Голова Запорізької територіальної партійної організації ПППУ Борис ВАНАТ заявив, що обидві партії "претендують на рівний ступінь впливу". "Переговори ведуться. Але говорити про результати ще рано. Все має вирішитись наступного тижня", – додав Б.ВАНАТ.

Водночас керівники центрального апарату ПППУ відмовляються офіційно підтверджувати інформацію про злиття з «Єдиним центром». За словами лідера партії Людмили ДЕНИСЮК, ПППУ веде розмову "про спільну діяльність" зі всіма політичними силами, бажаючими працювати "на демократичних принципах". "Єдиний центр" – один із варіантів", – сказала вона.

Як стверджує депутат від Партії регіонів, екс-голова ПППУ Анатолій КІНАХ, який припинив своє членство в ПППУ влітку 2007 року, ще одним кандидатом на співпрацю з ПППУ продовжує залишатися Партія регіонів.

За словами А.КІНАХА, ПППУ у будь-якому разі не піде на саморозпуск. "Всі переговори про співпрацю з наближеними за ідеологією політичними силами ПППУ веде на основі непорушності статусу юридичної особи", – заявив А.КІНАХ.