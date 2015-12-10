ОБ вважає антиконституційним законопроект про перевибори мера Кривого Рогу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат з фракції «Опозиційний блок» Дмитро Шпенов.

За його словами, в Конституції не передбачені повноваження Верховної Ради на прийняття такого рішення. Як зазначив Шпенов, такі повноваження має міська рада. Він вважає, що якщо в Кривому Розі будуть призначені дострокові вибори, то цим парламент закладе «бомбу сповільненої дії».

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У свою чергу, як зазначається в повідомленні партії, депутат від ОБ Костянтин Павлов в кулуарах парламенту заявив, що законодавча ініціатива про призначення перевиборів мера Кривого Рогу не має підстав.

«Фактично законопроект був написаний сьогодні вранці «на колінці» за підсумками вчорашнього рішення тимчасової слідчої комісії парламенту. Але під цей закон немає жодних доказів порушень», - зазначив він.

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За словами Павлова, законність проведення виборчого процесу в Кривому Розі підтвердили міжнародні спостерігачі, Центральна виборча комісія та суди.

«Законопроект, що передбачає проведення ще одних виборів в Кривому Розі, - антиконституційний. Тому необхідно припинити будь-які інсинуації навколо виборів в Кривому Розі і перестати шантажувати коаліцію», - підсумував нардеп.