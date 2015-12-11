Фракція БПП виключила Барну після нападу на Яценюка

Про це УНІАН повідомив прес-секретар фракції Тарас Пастушенко.

Він зазначив, що рішення було прийнято "переважною більшістю голосів".

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У свою чергу, як передає кореспондент УНІАН, сам Барна на засіданні регламентного комітету ВР, де розглядалося питання його відповідальності за інцидент з Яценюком, заявив: "П'ять хвилин тому я вийшов з фракції".

Як повідомляв УНІАН, під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністра Арсенія Яценюка Барна, який збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни і подав Яценюку букет червоних троянд. Після цього Барна підняв Яценюка і виніс з-за трибуни. До Барни підбігли депутати з фракції «Народний фронт» і почали його бити. До цієї бійки приєдналися депутати з БПП.

Після інциденту лідер фракції БПП Юрій Луценко попросив вибачення від імені фракції за цей інцидент.