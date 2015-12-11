Луценко вибачився від імені БПП за "неетичні" дії Барни, який накинувся на Яценюка

Лідер фракції Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко попросив вибачення від імені фракції за інцидент з народним депутатом Олегом Барною (БПП) під час виступу у парламенті прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив на засіданні парламенту.

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Він зазначив: “Від імені фракції БПП я приношу свої вибачення за неетичний і недопустимий вчинок депутата Барни, і думаю що висловлю позицію всієї фракції, що ми засуджуємо його дії”. Водночас Луценко попросив Яценюка пам'ятати про те, що “у нас немає уряду Яценюка, а в нас є уряд України. І в нас немає міністрів БПП, а є міністри України”. У відповідь на раніше висловлені Яценюком претензії зокрема до міністра Володимира Демчишина, котрий пройшов до уряду від БПП. Луценко нагадав, що всіх тих міністрів Яценюк вніс на розгляд парламенту, котрий підтримав їх кандидатури. “Прошу припинити ділити на своїх і чужих. Прошу припинити протиставляти фракції, а злагоджено працювати в ім’я українського народу”, - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністра Яценюка депутат Барна із фракції «БПП», який збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни і поклав букет червоних троянд, перев’язаний чорною жалобною стрічкою. До Барни підбігли депутати із фракції «Народний фронт» і почали його бити. До цієї бійки приєднались депутати з БПП.