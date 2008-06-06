У Черновецького зрозуміли, що Київ може залишитися без газу

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО закликає депутатів столичної ради якнайшвидше внести зміни до бюджету міста, щоб запобігти обмеженню подачі газу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, 4 червня міська влада Києва отримала від НАК «Нафтогаз України» листа, в якому йдеться про можливість обмеження подачі природного газу для потреб міста. Причиною такого рішення є перевищення обсягів планових показників споживання газу у Києві.

«Загалом ситуація є зрозумілою, адже Київ є містом, яке динамічно розвивається – активно ведеться будівництво житла, транспортної, інженерної, соціальної інфраструктури. А це, відповідно, потребує додаткових ресурсів», – зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, міська влада вже почала вживати заходів для того, щоб певні непорозуміння між господарюючими суб’єктами – «Нафтогазом України», «Київгазом» та «Укртрансгазом» не мали жодного негативного впливу ані на киян, ані на підприємства, які працюють у місті. Але для того, щоб повною мірою повернути ситуацію у прогнозоване русло, нам сьогодні потрібне рішення Київради щодо часткового перерозподілу видаткової частини бюджету міста та збільшення його видаткової частини.

«Виходячи із цього, я закликаю депутатів новообраної міськради якнайшвидше вирішити усі процедурні питання і вже наступного тижня розпочати роботу, розглянувши відповідні зміни до бюджету міста», – заявив перший заступник голови КМДА.