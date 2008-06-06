Шандра спростовує чутки про підвищену радіацію в Україні

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у спрвах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА сьогодні вкотре наголосив, що радіаційний фон в Україні, зокрема, на ЧАЕС, залишається у межах норми та не перевищує повсякденних показників, його перевіряють кілька разів на добу.

Про це йдеться у коментарі В.ШАНДРИ, переданому УНІАН прес-службою МНС.

За його словами, ситуація на ЧАЕС є абсолютно спокійною і контрольованою, здійснюються планові поточні роботи зі зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкту „Укриття” на екологічно безпечну систему.

В.ШАНДРА зазначив, що міністерство постійно інформує громадян про радіаційний фон на ЧАЕС, користуючись даними державних підприємств Чорнобильської зони відчуження. Зміни стану радіаційного фону не зафіксовані.

Радіаційний фон на ядерних енергоустановках всіх інших АЕС контролюється відповідними підрозділами НАЕК „Енергоатом”. Кваліфікація події, що трапилася 29 травня на Рівненській АЕС, повинна визначатися НАЕК „Енергоатом” із підтвердженням Держатомрегулювання. Повідомлення про подію, зокрема, „незначну аварію без радіаційного викиду”, до МНС не надходило.

Також В.ШАНДРА знову закликав громадян і ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію, а довіряти виключно офіційним повідомленням МНС.

Інформація про радіаційний стан у столиці, Київській області та Чорнобилі розміщується на офіційному сайті МНС України.

Як повідомляв УНІАН, останніми днями в Україні поширюються чутки про підвищення радіаційного фону.

3 червня НАЕК «Енергоатом» і МНС спростовували чутки про нібито збої в роботі українських АЕС.

Крім того, 4 червня Європейська комісія поширила попередження для всіх країн ЄС про можливу радіаційну небезпеку після інциденту на АЕС "Крско" в Словенії.

В Держатомрегулювання заявили, що інцидент на АЕС у Словенії є несуттєвим і не загрожує Україні.

5 червня в прес-службі НАЕК «Енергоатом» повідомили, що другий енергоблок Рівненської АЕС 4 червня о 12.32 підключений до мережі після усунення несправностей .