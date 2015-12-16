Порошенко, Яценюк та Гройсман закликають вгамувати політичні пристрасті в Україні

Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та голова Верховної Ради Володимир Гройсман закликають вгамувати політичні пристрасті в Україні та поставити понад усе інтереси України.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, розміщеній на урядовому порталі. «Потрібно поставити понад усе інтереси України, вгамувати політичні пристрасті і показати політичну культуру, гідну європейської країни», - йдеться в заяві. Читайте такожПитання про зміну прем'єра не на порядку денному – заява Порошенка, Яценюка, Гройсмана «Ми засуджуємо істеричну антивладну, антиурядову та антидержавну кампанію, організовану корумпованими олігархами», - зазначають Порошенко, Яценюк та Гройсман. Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і голова Верховної Ради Володимир Гройсман вважають неприйнятними будь-які форми протистояння всередині парламентської коаліції.

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